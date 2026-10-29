Ritrovato il corpo di Paolo Mora. Era disperso da quasi un mese

Ormai da tempo le probabilità di ritrovare Paolo Mora ancora vivo erano quasi nulle. Ieri, purtroppo, la speranza si è spenta definitivamente. Il corpo del pensionato di Vigliano, disperso da quasi un mese, è stato individuato da alcuni passanti.

Trovato il corpo di Paolo Mora, anziano biellese scomparso quasi un mese fa

L’ottantenne era scomparso il 30 settembre durante una passeggiata in Valle Elvo. Il suo corpo è stato individuato nel pomeriggio di ieri, dopo la segnalazione di alcuni passanti che, utilizzando un binocolo dalla zona dell’Alpe Lace, avevano notato in lontananza una sagoma sospetta.

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L’intervento dei carabinieri e dell’elicottero dei vigili del fuoco

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Le verifiche successive hanno dissipato ogni dubbio: si trattava proprio dell’anziano, le cui ricerche si erano protratte per giorni senza esito. I vigili del fuoco hanno raggiunto la zona con l’elicottero Drago, sorvolando l’area e procedendo al recupero della salma. Il corpo è stato quindi trasferito all’ospedale di Biella, dove rimane a disposizione della magistratura per gli accertamenti del caso.

La scomparsa e le ricerche

La vicenda era iniziata il 30 settembre, quando Mora era uscito per una passeggiata nei boschi tra Graglia e Muzzano, luoghi che conosceva bene. Non vedendolo rientrare, il figlio Stefano aveva dato l’allarme. L’automobile dell’ottantenne, una Citroën C3, era stata ritrovata regolarmente chiusa nella zona di Bagneri.

La macchina delle ricerche, coordinata dalla prefettura, aveva coinvolto numerose squadre impegnate a battere sentieri e aree boschive della Valle Elvo. Dopo quasi una settimana senza risultati, le operazioni erano state sospese il 6 ottobre.

Una delle ipotesi formulate fin dai primi giorni era che il pensionato, sorpreso dalla nebbia, avesse perso l’orientamento e non fosse più riuscito a ritrovare il percorso abituale.

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