I boschi tra Graglia e Muzzano, nel Biellese, sono setacciati senza sosta da oltre quarantotto ore per ritrovare un ottantenne residente a Vigliano Biellese, allontanatosi per una passeggiata mercoledì 30 settembre e non più rientrato.

Anziano ancora disperso nei boschi tra Graglia e Muzzano

Le operazioni, coordinate dal campo base allestito nei pressi della Bossola, sono riprese all’alba di oggi, venerdì 2 ottobre, con il supporto aereo dell’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco. A dare l’allarme era stato il figlio, preoccupato dal mancato rientro del padre e dopo aver individuato la sua vettura parcheggiata nella zona boschiva.

Una imponente macchina dei soccorsi sta battendo palmo a palmo il territorio impervio: sul campo operano congiuntamente i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza, la Protezione Civile e i volontari dell’AIB. Le speranze di trovarlo si affidano alla capillarità delle squadre a terra e alla ricognizione dall’alto.

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