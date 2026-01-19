Seguici su

Ripetuti abbandoni di rifiuti a Vigliano, individuato il responsabile

19 minuti fa

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali da  parte dei militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare  e Forestale del Gruppo Carabinieri Forestali di Biella. L’ultima operazione,  conclusasi alcuni giorni fa, ha portato al deferimento in stato di libertà di un soggetto  residente nel Biellese orientale, responsabile di gravi e reiterati episodi di  abbandono di rifiuti.

L’operazione è scaturita a seguito di segnalazioni riguardanti un ingente deposito  incontrollato di rifiuti situato in una zona sensibile, al confine con la recinzione della  ex “Botanica di Vigliano Biellese”. L’area interessata, un deposito lineare che si  estende per circa 70 metri di lunghezza.

Grazie a un’articolata attività di osservazione e monitoraggio tecnico protrattasi per  circa due mesi, i Carabinieri Forestali sono riusciti a documentare diversi episodi di  scarichi illeciti. Le indagini hanno permesso di identificare con certezza l’autore degli  abbandoni: un soggetto già noto alle autorità per precedenti  specifici. L’uomo è stato sorpreso ad abbandonare al suolo illegalmente rifiuti di  varia natura, tra cui sfalci verdi, macerie edili e materiali ingombranti.

In linea con il nuovo quadro sanzionatorio introdotto dal D. Lgs. 152/2006 (Testo  Unico Ambientale), l’intervento dei militari è stato tempestivo e risoluto ed ha  portato al:

• sequestro preventivo del mezzo utilizzato per il trasporto e lo scarico dei  rifiuti, un trattore agricolo;

• ritiro della patente di guida del trasgressore in applicazione dell’Art. 255 del  TUA, ai fini della successiva sospensione da parte della Prefettura;  • deferimento all’Autorità Giudiziaria del soggetto per la violazione degli  articoli 192 e 255 del D. Lgs 152/2006.

L’operazione assume particolare rilievo poiché il soggetto era già stato segnalato  all’Autorità Giudiziaria nel 2024 per la realizzazione di ben 12 depositi incontrollati di rifiuti, per i quali sono tuttora in corso le operazioni di ripristino dello stato dei  luoghi.

L’attività del NIPAAF Carabinieri di Biella dimostra ancora una volta come la  vigilanza costante e l’utilizzo di moderne tecniche di investigazione siano strumenti  fondamentali per contrastare il degrado ambientale. L’abbandono dei rifiuti non è  solo un atto di inciviltà, ma un reato che danneggia il patrimonio paesaggistico e la  salute pubblica, e come tale viene perseguito con la massima severità.

