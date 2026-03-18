CronacaValli Mosso e Sessera
“Ragazzi bevono, fumano e disturbano nel condominio”
Nervi tesi in un palazzo, intervengono i carabinieri
Nervi tesi tra condomini a Valdilana, dove un residente ha richiesto l’intervento dei carabinieri per la presenza di alcuni giovani che, secondo quanto segnalato, stavano sostando in un’area condominiale comune bevendo, fumando e disturbando la quiete del vicinato.
Sul posto sono intervenuti i militari delle stazioni dell’Arma di Crevacuore e di Masserano per verificare la situazione.
Disturbano nello scantinato del condominio, identificati tre giovani uomini
All’arrivo delle pattuglie sono stati identificati tre giovani uomini di 24, 31 e 32 anni, tutti residenti nella zona. Secondo quanto emerso, si trovavano nello scantinato dell’abitazione della madre di uno di loro.
Alla vista del residente che lamentava la situazione, i tre avrebbero assunto un atteggiamento ostile, senza però che la situazione degenerasse ulteriormente.
I militari, dopo gli accertamenti sul posto, hanno invitato i presenti a mantenere un comportamento rispettoso e a non arrecare ulteriore disturbo agli altri condomini.
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