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CronacaValli Mosso e Sessera

“Ragazzi bevono, fumano e disturbano nel condominio”

Nervi tesi in un palazzo, intervengono i carabinieri

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16 secondi fa

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disturbano nel condominio
Immagine generata da IA

Nervi tesi tra condomini a Valdilana, dove un residente ha richiesto l’intervento dei carabinieri per la presenza di alcuni giovani che, secondo quanto segnalato, stavano sostando in un’area condominiale comune bevendo, fumando e disturbando la quiete del vicinato.

Sul posto sono intervenuti i militari delle stazioni dell’Arma di Crevacuore e di Masserano per verificare la situazione.

Disturbano nello scantinato del condominio, identificati tre giovani uomini

All’arrivo delle pattuglie sono stati identificati tre giovani uomini di 24, 31 e 32 anni, tutti residenti nella zona. Secondo quanto emerso, si trovavano nello scantinato dell’abitazione della madre di uno di loro.

Alla vista del residente che lamentava la situazione, i tre avrebbero assunto un atteggiamento ostile, senza però che la situazione degenerasse ulteriormente.

I militari, dopo gli accertamenti sul posto, hanno invitato i presenti a mantenere un comportamento rispettoso e a non arrecare ulteriore disturbo agli altri condomini.

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