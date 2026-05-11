Quattro giovani in ospedale dopo l’incidente. Ennesimo grave episodio sulle strade nel pomeriggio di sabato.

Quattro giovani in ospedale dopo l’incidente

Un gravissimo sinistro si è verificato sabato pomeriggio a Torre Canavese. Un’auto con a bordo quattro giovani è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento, finendo la sua corsa fuori dalla carreggiata. L’allarme è scattato immediatamente, attivando la macchina dei soccorsi coordinata da Azienda Zero. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118 e l’elisoccorso.

Il bilancio dell’impatto è di quattro feriti, tutti in giovane età. La situazione più critica riguarda un ragazzo, le cui condizioni sono apparse subito disperate ai sanitari. L’equipe medica dell’elicottero ha dovuto procedere all’intubazione sul posto del ferito più grave. Il giovane è stato poi trasferito d’urgenza in codice rosso nel reparto di traumatologia dell’ospedale CTO di Torino.

Una ragazza è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Giovanni Bosco di Torino. Altri due giovani sono stati invece trasferiti all’ospedale di Ivrea, uno in codice giallo e uno in codice verde.

LEGGI ANCHE: Incidente mortale nell’Alessandrino, anche un motociclista biellese gravemente ferito

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook