Prende la scossa al lavoro, operaio ricoverato in ospedale. Quello avvenuto oggi in una ditta di Gaglianico è soltanto l’ennesimo episodio, purtroppo, registrato quest settimana in provincia di Biella.

Prende la scossa al lavoro

La vittima è un uomo di una quarantina di anni, colpito da una scarica elettrica mentre stava utilizzando un macchinario per la cucitura. Almeno ciò è quanto emerge da una prima ricostruzione affidata alle forze dell’ordine.

L’operaio è stato subito succorso dal personale medico del 118 e portato in ospedale. Sul posto erano presenti anche i carabinieri e i tecnici dello Spresal, che ora effettueranno i rilievi del caso per stabilire eventuali responsabilità.

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