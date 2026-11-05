CircondarioCronaca
Prende la scossa al lavoro, operaio ricoverato in ospedale
L’incidente oggi in una ditta di Gaglianico
Prende la scossa al lavoro, operaio ricoverato in ospedale. Quello avvenuto oggi in una ditta di Gaglianico è soltanto l’ennesimo episodio, purtroppo, registrato quest settimana in provincia di Biella.
Prende la scossa al lavoro
La vittima è un uomo di una quarantina di anni, colpito da una scarica elettrica mentre stava utilizzando un macchinario per la cucitura. Almeno ciò è quanto emerge da una prima ricostruzione affidata alle forze dell’ordine.
L’operaio è stato subito succorso dal personale medico del 118 e portato in ospedale. Sul posto erano presenti anche i carabinieri e i tecnici dello Spresal, che ora effettueranno i rilievi del caso per stabilire eventuali responsabilità.
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