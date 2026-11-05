Mobile scivola durante lo scarico: camionista finisce in ospedale

Mobile scivola durante lo scarico: ferito un camionista. Un uomo di 44 anni, residente a Sandigliano, è la vittima dell’incidente avvenuto l’altro giorno a Massazza.

Mobile scivola durante lo scarico

Secondo le prime informazioni, il mobile che il camionista stava scaricando sarebbe improvvisamente scivolato, finendo per travolgerlo. Una dinamica sulla quale sono ancora in corso verifiche, anche perché altre prime ricostruzioni riferiscono di una caduta dell’uomo durante le operazioni. Restano quindi da chiarire le cause esatte dell’incidente e le circostanze che hanno provocato il ferimento del 44enne.

Subito dopo l’accaduto è stato richiesto l’intervento dei sanitari del 118. Dopo una prima valutazione delle sue condizioni, è stato disposto il trasferimento in ospedale in codice giallo. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui traumi subiti dal 44enne, né sull’eventuale necessità di un periodo di ricovero.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dello Spresal, il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asl. Gli accertamenti dovranno ricostruire la dinamica dell’infortunio, verificando le modalità con cui si stavano svolgendo le operazioni di scarico. E le eventuali circostanze che possono aver contribuito all’incidente.

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