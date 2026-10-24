Tragedia questa mattina in via Due Riviere a Baveno, nel vicino Verbano-Cusio-Ossola, dove un uomo di 48 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro. La vittima è rimasta schiacciata tra un camion e un muro.

L’allarme è scattato intorno alle 8. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e i soccorritori del servizio sanitario, con ambulanza e automedica provenienti da Gravellona Toce.

Incidente sul lavoro mortale a Baveno, inutili i soccorsi

Le operazioni per estrarre il corpo sono state particolarmente delicate: i vigili del fuoco hanno lavorato per circa venti minuti prima di riuscire a liberare l’uomo.

Per il 48enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Da chiarire la dinamica dell’incidente

Restano ancora da ricostruire con precisione le circostanze della tragedia. Secondo le prime informazioni, all’origine dell’incidente potrebbe esserci stato il movimento autonomo di un autospurgo, che si sarebbe messo in moto schiacciando l’uomo contro il muro.

Saranno gli accertamenti delle autorità intervenute a chiarire la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

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