Precipita per trenta metri mentre sale alla Capanna Margherita

Momenti di paura lungo uno dei percorsi che conducono alla Capanna Margherita, sul massiccio del Monte Rosa. Un escursionista milanese è precipitato in un crepaccio apertosi improvvisamente nel ghiaccio, compiendo un volo di circa 30 metri. Provvidenziale la presenza di un gruppo del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Alagna, impegnato proprio in un’attività di addestramento in quota.

Il crepaccio si apre sotto i piedi

Come racconta Notizia Oggi, l’escursionista stava affrontando uno dei tratti sul ghiacciaio quando il terreno ha improvvisamente ceduto sotto i suoi piedi. E’ precipitato all’interno della fenditura nel ghiaccio per circa trenta metri. Nonostante la violenza della caduta e il pericolo estremo rappresentato dai crepacci, l’uomo è rimasto incredibilmente illeso.

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Determinante si è rivelata la presenza, a poca distanza dal luogo dell’incidente, di una squadra del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Alagna. I militari stavano svolgendo un’esercitazione tecnica proprio in quell’area e sono intervenuti immediatamente dopo aver compreso la gravità della situazione.

Recupero molto pericoloso

Attraverso l’utilizzo di corde e attrezzature specifiche per il recupero in ambiente glaciale, le fiamme gialle si sono calate nel crepaccio riuscendo a raggiungere l’escursionista. Dopo averlo messo in sicurezza, lo hanno riportato in superficie completando un intervento rapido e particolarmente delicato, viste le condizioni del ghiacciaio e il rischio di ulteriori cedimenti.

Foto di repertorio

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