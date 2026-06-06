Come sarà il tempo nel fine settimana a Biella

Oggi a Biella nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3253m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3695m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

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