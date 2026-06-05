Lancio la Tv libera in Italia. Biella e la televisioni danno l’addio a Peppo Sacchi, fondatore di TeleBiella. Si è spento a 93 anni, nato a Como si era poi trasferito a Biella dove ha sempre vissuto.

Addio a Peppo Sacchi: scomparso il fondatore di Telebiella

Nel 1971 lanciò TeleBiella, il primo canale privato fondato insieme alla moglie Ivana Ramella che si è spenta due anni fa.

Il merito di Peppo Sacchi fu quello di avere spezzato il monopolio della Rai. Con lui lavorarono Enzo Tortora e Bruno Lauzi e lanciò Ezio Greggio. Il funerale domani alle 14.30 in Duomo a Biella.

“Peppo Sacchi è stato un pioniere della televisione privata italiana: con la sua Telebiella ebbe il coraggio e la determinazione di guardare oltre il modello del tempo, aprendo una nuova pagina del rapporto tra tv e cittadini nel Paese. La sua scomparsa mi addolora, perché prima di un grande professionista e di un innovatore è stato un vero amico, profondamente legato al biellese, suo territorio di adozione. Alla sua famiglia vanno le mie più sentite condoglianze”. Lo dichiara Gilberto Pichetto, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

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