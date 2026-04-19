Pitbull in libertà aggredisce un altro cane e la proprietaria

Sgradita e pericolosa disavventura per una donna e il suo cane che, durante una passeggiata, hanno incontrato un pitbull in libertà, probabilmente sfuggito al controllo del legittimo proprietario.

È successo nella giornata di ieri, sabato 18 aprile, a Cossato, in via Martiri. A dare l’allarme è stato un passante. L’uomo ha chiamato il 112 perché, pur non riuscendo a vederla in quanto coperta dagli alberi, sentiva da lontano le richieste d’aiuto della donna alle prese il pitbull tentava di aggredire il suo amico a quattro zampe.

Sul posto sono rapidamente intervenuti i carabinieri, che non hanno trovato la malcapitata – già allontanatasi – ma hanno rintracciato il pitbull, successivamente recuperato dal personale del canile di Cossato. I militari hanno inoltre identificato il proprietario un trentenne biellese.

Per quanto riguarda la donna, di circa 65 anni, è poi emerso che si era recata dal veterinario per far medicare il proprio cane, rimasto ferito. Anche lei aveva riportato una ferita alla mano nel tentativo di difenderlo dall’aggressione.

Sono in corso accertamenti per valutare eventuali provvedimenti.

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