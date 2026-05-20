“Piante e degrado, gli accessi alla superstrada sono un disastro”

La superstrada Biella-Cossato torna a far parlare di sé. E non in senso positivo. Nelle ultime settimane diversi cittadini hanno segnalato il ritorno di una “vegetazione selvaggia” in diversi punti. A preoccupare, in particolare, sono le strade d’accesso.

«La foto allegata – ci scrive un lettore – mostra una corsia di accelerazione alla superstrada (Cossato-Biella) ormai ridotta al degrado. Dovendo dare precedenza a chi già la sta percorrendo, mi chiedo se non sia il caso di mettere qualcuno incaricato di dare il “via” per potervi entrare».

L’automobilista fa poi notare che a maggio, se sono si interviene, la situazione è destinata a peggiorare: «Calcolando che la stagione delle piogge è cominciata – scrive -, da povero ignorante quale sono (terza media) mi chiedo come possa defluire l’acqua ai margini della strada, visto e considerato che piante e radici annesse ormai hanno il sopravvento sulla medesima».

Il timore è che situazioni del genere possano avere ripercussioni sulla sicurezza: «Ora, non sono un veggente, ma suppongo (sperando il contrario) che ci saranno notevoli incidenti per aquaplaning visto che si formeranno delle pozze… – conclude -. La mia non è una polemica, ma è una riflessione dovuta alla preoccupazione…».

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