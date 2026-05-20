Ettore Maffei è morto a 74 anni: lutto a Biella e Mongrando

Profondo cordoglio nel Biellese per la scomparsa di Ettore Maffei, venuto a mancare nella giornata di ieri all’età di 74 anni. La notizia della sua morte ha suscitato grande commozione tra familiari, amici e conoscenti, che in queste ore stanno esprimendo vicinanza alla famiglia.

Ad annunciarne la scomparsa sono stati la moglie Luigia, i figli Enrico con Alice ed Emanuele con Jessica, gli amati nipoti Gioia, Leonardo e Mariasole.

Camera ardente e visite

In attesa delle esequie, sarà possibile rendere omaggio a Ettore Maffei presso la Casa Funeraria Destefanis di Biella, in corso San Maurizio 9/A, nella zona dell’ospedale.

Le visite sono possibili dalle 8,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 17,30.

Il rosario e il funerale

Il rosario sarà recitato alle 19 di oggi, mercoledì 20 maggio, nella chiesa parrocchiale di Mongrando Curanova.

Il funerale avrà invece luogo alle 9,30 di domani, giovedì 21 maggio, sempre nella chiesa di Curanova.

Al termine della celebrazione religiosa, il corteo funebre proseguirà verso il cimitero di Mongrando Curanova.

“Mi hai insegnato e dimostrato tanto. Buon viaggio, papà”. Il ricordo del figlio Enrico

Commoventi le parole pubblicate dal figlio Enrico su Facebook per annunciare la scomparsa del padre e ricordarlo: “Ciao Papà. Hai lottato fino all’ultimo minuto con una dignità e una forza unica… Mi hai dimostrato e insegnato tanto, compreso oggi! Grazie per avermi sempre permesso di decidere con la mia testa, borbottando, ma trovandoti sempre dalla mia parte! Buon viaggio Papà…”.

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