BiellaCronaca

Paura in centro città per due auto in fiamme

Vigili del fuoco e polizia sul posto, chiuso un tratto della via

Pubblicato

9 secondi fa

il

Un incendio divampato in pieno centro città ha provocato grave allarme a Biella: due auto in fiamme in via Losana.

Auto in fiamme in centro città

Il rogo si è sviluppato nella prima serata di oggi, lunedì 19 gennaio. Stando a quanto appreso finora, il fuoco ha interessato due vetture in via Losana, che hanno riportato danni alla carrozzeria.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti e automobilisti.

L’intervento di vigili del fuoco e polizia

Sul posto sono rapidamente intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e le volanti della polizia. I pompieri si sono subito messi al lavoro per spegnere l’incendio, per poi dedicarsi alla bonifica e alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area.

Durante le operazioni è stato necessario chiudere il tratto di via Losana compreso tra i giardini e via Mazzini.

Accertamenti in corso da parte di polizia e vigili del fuoco per comprendere origini e dinamica dell’incendio.

