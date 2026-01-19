A Biella in piazza per la libertà del popolo iraniano

Anche Biella si mobilita a sostengo del popolo iraniano. Sabato mattina alle 11, in piazza Santa Marta, è in programma una manifestazione per esprimere solidarietà agli iraniani in questi giorni di proteste contro il regime.

In piazza Santa Marta per il popolo iraniano. Francese: “Un’ingiustizia che non può essere tollerata in silenzio”

Tra coloro che hanno già dichiarato la propria adesione all’iniziativa c’è anche il Partito democratico.

“Scenderemo in piazza per esprimere solidarietà al popolo iraniano – spiega la segretaria cittadina, Elisa Francese -, contro la feroce repressione che sta avvenendo in questi giorni, chiedendo libertà e autodeterminazione per questo popolo che soffre da troppo tempo.

Il Partito Democratico aderisce all’iniziativa, che vuole essere aperta a chiunque senta che l’ingiustizia che sta avvenendo non può essere tollerata in silenzio”.

Un pensiero va anche ai giovani iraniani che studiano a Città Studi e a Cittadellarte.

“È un’iniziativa aperta a chiunque abbia a cuore la giustizia e la pace di ogni popolo – conferma Francese -, a chiunque abbia a cuore le sorti della grande comunità di giovani iraniani che oggi vivono nel nostro territorio e che soffrono per il loro paese”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook