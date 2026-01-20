Due indagati per la morte di Francesco Montoro

Chiuse le indagini per l’incidente che portò alla morte di Francesco Montoro, l’ex presidente della coop Eurotrend di Biella. L’accusa è di omicidio stradale nei confronti del camionista e del titolare dell’azienda.

Stando a quanto ricostruito dalla perizia tecnica l’autista stava usando il cellulare al momento dell’impatto tra il suo camion Iveco e la New Beattle condotta da Montoro. Avrebbe frenato ma i pneumatici erano troppo usurati. Per questo è finito a processo anche l’imprenditore della ditta.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook