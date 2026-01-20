Seguici su

BiellaCronaca

Due indagati per la morte di Francesco Montoro

L’accusa è di omicidio stradale per entrambi. La tragedia lo scorso luglio

Pubblicato

2 minuti fa

il

Due indagati per la morte di Francesco Montoro

Chiuse le indagini per l’incidente che portò alla morte di Francesco Montoro, l’ex presidente della coop Eurotrend di Biella. L’accusa è di omicidio stradale nei confronti del camionista e del titolare dell’azienda.
Stando a quanto ricostruito dalla perizia tecnica l’autista stava usando il cellulare al momento dell’impatto tra il suo camion Iveco e la New Beattle condotta da Montoro. Avrebbe frenato ma i pneumatici erano troppo usurati. Per questo è finito a processo anche l’imprenditore della ditta.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.