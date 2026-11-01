Paura a Cerrione per un cavallo scappato dal maneggio. Automobilisti allarmati nel primo pomeriggio di ieri, sabato 31 ottobre, lungo la SP 143 a Cerrione.

Paura a Cerrione per un cavallo scappato dal maneggio

Erano da poco passate le 14, quando alle forze dell’ordine sono arrivate svariate segnalazioni che parlavano di un animale libero lungo la strada, parecchio trafficata peraltro, che porta a Salussola. Una presenza che creava parecchia apprensione in chi transitava su tale direttrice e che avrebbe potuto creare non pochi pericoli per la circolazione.

Alcune persone sono fortunatamente riuscite e fermarlo all’altezza di un incrocio, calmandolo e tenendolo al sicuro in attesa che venissero contattati i proprietari. Tutto si è dunque concluso per il meglio, con il cavallo che è tornato nel “suo” maneggio.

LEGGI ANCHE: Animale selvatico sbuca sulla strada

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook