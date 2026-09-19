CronacaValli Mosso e Sessera
Animale selvatico sbuca sulla strada: schianto a Portula
Danni all’auto
Animale selvatico sbuca sulla strada: schianto a Portula.
Animale selvatico sbuca sulla strada: schianto a Portula
Incidente a Portula, dove un automobilista è finito contro un animale selvatico comparso improvvisamente sulla carreggiata.
L’uomo, residente in zona, non è riuscito a evitare l’impatto. L’animale, dopo lo scontro, si è allontanato nei boschi.
La vettura ha riportato danni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare gli accertamenti del caso.
Immagine di repertorio
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