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Animale selvatico sbuca sulla strada: schianto a Portula

Danni all’auto

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7 secondi fa

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Animale selvatico sbuca sulla strada: schianto a Portula
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Animale selvatico sbuca sulla strada: schianto a Portula.

Animale selvatico sbuca sulla strada: schianto a Portula

Incidente a Portula, dove un automobilista è finito contro un animale selvatico comparso improvvisamente sulla carreggiata.

L’uomo, residente in zona, non è riuscito a evitare l’impatto. L’animale, dopo lo scontro, si è allontanato nei boschi.

La vettura ha riportato danni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare gli accertamenti del caso.

Immagine di repertorio

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