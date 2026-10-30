Si informa che il Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego, pubblicato sul sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica, riporta che le seguenti Organizzazioni Sindacali hanno proclamato sciopero per la giornata di venerdì 30 ottobre 2026.

Oggi sciopero nel settore sanità: garantite le urgenze

˗ USI-CIT: sciopero nazionale plurisettoriale di tutto il personale della scuola e del Comparto della Sanità pubblica per l’intera giornata di venerdì 30 ottobre 2026.

˗ CONFEDERAZIONE USB: sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata di venerdì 30 ottobre 2026. Per la sanità lo sciopero è articolato da inizio primo turno del 30 ottobre 2026 a fine dell’ultimo turno della stessa giornata.

˗ CIB UNICOBAS: sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata di venerdì 30 ottobre 2026;

˗ SIAL COBAS, ADL COBAS, CLAP e COBAS: sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata di venerdì 30 ottobre 2026. Per la sanità lo sciopero è articolato da inizio primo turno del 30 ottobre 2026 a fine dell’ultimo turno della stessa giornata.

Hanno aderito allo sciopero indetto dal Sindacato USI-CIT: USI EDUCAZIONE, USIS, FISI-FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI e CUB PI.

Hanno aderito allo sciopero indetto dal Sindacato CONFEDERAZIONE USB: SINDACATO SOCIALE DI BASE – SSB e USB PI.

Ha aderito allo sciopero indetto dal Sindacato CIB-UNICOBAS: UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA’. Si rende noto, pertanto, che nella suddetta giornata potrebbero non essere garantite, presso l’ASL BI di Biella, le prestazioni che non rivestono carattere di urgenza.

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