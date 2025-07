Oggi pomeriggio l’addio a Stefano Fiorito morto a 48 anni.

Oggi pomeriggio l’addio a Stefano Fiorito morto a 48 anni

Si svolgeranno oggi alle 15 i funerali di Stefano Fiorito, morto domenica a causa di un improvviso arresto cardiaco. L’uomo aveva soltanto 48 anni.

La notizia della sua morte ha destato un profondo cordoglio in paese e in particolare a Mosso dove tutta la sua famiglia era conosciuta e benvoluta. Il padre Piero in passato aveva anche ricoperto la carica di sindaco dell’allora comune di Pistolesa. Oltre a lui con la moglie Francesca e la figlia Alessia, Stefano lascia la madre Adriana, la moglie Linda, i figli Lorenzo, Adele e Camilla e la sorella Emanuela con la famiglia.

Il funerale sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di Mosso.

