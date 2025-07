Lancio di pietre, insulti e uno sparo nella notte al campo nomadi.

Lancio di pietre, insulti e uno sparo nella notte al campo nomadi

Nella notte odierna, intorno alla mezzanotte, veniva richiesto l’intervento della Polizia da parte di alcuni abitanti del campo nomadi in quanto uno sconosciuto si sarebbe avvicinato alle loro abitazioni dal prato circostante, lanciando pietre ed insultandoli. In contemporanea giungeva un’ulteriore chiamata che segnalava colpi di arma da fuoco. Il personale della Polizia di Stato intervenuto verificava che a seguito dell’aggressione dello sconosciuto, alcuni occupanti del campo sarebbero usciti per inseguire l’uomo ed avrebbero illuminato il campo con le luci di un furgone. Uno di loro, un ragazzo, avrebbe esploso un colpo in aria a scopo intimidatorio, utilizzando quella che è poi risultata essere una pistola a salve, che veniva comunque sequestrata insieme a 8 cartucce inesplose.

Il ragazzo verrà segnalato dalla Squadra Mobile all’Autorità Giudiziaria, sono in corso le indagini per identificare l’autore del lancio di pietre.

Immagine di repertorio

