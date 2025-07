“Alta tensione” al Villaggio Lamarmora: sul posto i carabinieri.

“Alta tensione” al Villaggio Lamarmora: sul posto i carabinieri

Notte movimentata, quella tra giovedì e venerdì, al Villaggio La Marmora.

Intorno alla mezzanotte è stato infatti necessario l’intervento di diverse pattuglie dei carabinieri, con le volanti della questura in supporto, per una possibile rissa che vedeva coinvolte più persone. È successo tra via Donato e corso 53º Fanteria.

Alla fine è emerso che i protagonisti della lite vera e propria erano in realtà soltanto due (uno dei quali ha riportato lievi ferite), nonostante la presenza di diversi altri familiari. Sarebbero volati schiaffi e minacce. Non è chiaro cosa abbia provocato il diverbio sfociato nella violenza, molto probabilmente i classici “futili motivi”. In ogni caso, una volta arrivate le forze dell’ordine, la situazione è rapidamente tornata alla calma.

Immagine di repertorio

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook