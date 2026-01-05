Occhieppo piange Salvatore Olivo. Un malore improvviso nella giornata di ieri lo ha stroncato a 60 anni, mentre si trovava a casa.

Occhieppo piange Salvatore Olivo

A lanciare l’allarme è stata la moglie Lorella, ma purtroppo quando sono arrivati i soccorsi per lui non c’era ormai più nulla da fare. Il personale medico non ha potuto fare altro che constarne il decesso, dovuto a cause naturali.

Classe 1960, marito devoto e padre amorevole di Omar, Salvatore Olivo era una persona conosciuta e ben voluta da tutti, Sempre sorridente, aveva una parola buona per tutti. E proprio per questo la sua mancanza si farà sentire.

La cerimonia funebre avrà luogo mercoledì mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Occhieppo Inferiore. Dopo la cerimonia la salma sarà accompagnata al tempio della cremazione di Biella.

