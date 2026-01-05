Seguici su

Addio a Stefano Vitangeli

Grande tifoso biancoceleste, era soprannominato “Il Laziale”, è morto all’età di 56 anni

Addio a Stefano Vitangeli. Grande tifoso biancoceleste, era soprannominato “Il Laziale”, e nell’ambiente era parecchio conosciuto. E’ morto all’età di 56 anni.

Da quale tempo lottava contro una brutto male, che alla fine purtroppo lo ha vinto e lo ha strappato all’affetto dei suoi cari. Del figlio Glauco, della mamma Renza, della sorella Enrica e dei tanti amici che nel corso degli anni hanno avuto il piacere di conoscerlo.

Appassionato di calcio e accanito sostenitore della Lazio, negli ultimi tempi era ricoverato all’ospedale Maggiore di Novara, dove si è spento nella giornata di oggi.

Il Santo Rosario verrà recitato mercoledì alle 19.30 nella chiesa di San Pietro a Candelo, mentre il funerale, sempre a Candelo, avrà luogo giovedì alle 14.30. La salma di Stefano Vitangeli riposerà nel cimitero del paese.
