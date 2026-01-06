Alcuni individui sono stati notato aggirarsi attorno a una abitazione a Cavaglià. Il proprietario per fortuna ha visto i movimenti dal sistema di videosorveglianza e ha allertato i carabinieri.

Tentato furto a Cavaglià ma c’è la videosorveglianza

Alla fine il colpo per fortuna è saltato. Ma sono diverse le segnalazioni.

