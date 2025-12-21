Seguici su

Fuori provincia

Trovato morto in un canale il 16enne scomparso

ULTIMA ORA – Tragedia a Novara

Pubblicato

55 minuti fa

il

Trovato morto in un canale il 16enne scomparso a Novara

Trovato morto in un canale il 16enne scomparso a Novara.

Trovato morto in un canale il 16enne scomparso

Si è conclusa nel modo più drammatico la vicenda di Dario Cipullo, il giovane rugbista di 16 anni di cui si erano perse le tracce dalla notte tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre. LEGGI ANCHE: Si cerca Angelo: un 16enne scomparso da Novara

Questa mattina, domenica 21 dicembre, il ragazzo è stato trovato senza vita nel Canale Cavour, in zona Agognate. Dario sarebbe scomparso dopo aver trascorso una serata con amici e compagni di squadra.

Le ricerche

Alle ricerche hanno preso parte Protezione civile, vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale, con l’impiego anche dei cani molecolari, impegnati per ore nel tentativo di rintracciare il giovane. Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire le cause della morte e ricostruire le ultime ore di vita del ragazzo.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.