Trovato morto in un canale il 16enne scomparso a Novara.

Si è conclusa nel modo più drammatico la vicenda di Dario Cipullo, il giovane rugbista di 16 anni di cui si erano perse le tracce dalla notte tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre. LEGGI ANCHE: Si cerca Angelo: un 16enne scomparso da Novara

Questa mattina, domenica 21 dicembre, il ragazzo è stato trovato senza vita nel Canale Cavour, in zona Agognate. Dario sarebbe scomparso dopo aver trascorso una serata con amici e compagni di squadra.

Le ricerche

Alle ricerche hanno preso parte Protezione civile, vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale, con l’impiego anche dei cani molecolari, impegnati per ore nel tentativo di rintracciare il giovane. Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire le cause della morte e ricostruire le ultime ore di vita del ragazzo.

