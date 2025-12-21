Seguici su

Si cerca Angelo: un 16enne scomparso da Novara

Appello lanciato sui social. Chi l’ha visto contatti le forze dell’ordine

Pubblicato

37 minuti fa

il

Da venerdì non si hanno più notizie di Angelo. E’ un ragazzo di 16 anni residente a Novara. Gioca a rugby nella squadra under 18 del Gattico. Ma non è rientrato a casa dopo la cena con gli amici di venerdì.

Ultimo avvistamento al centro commerciale di San Martino a Novara. L’allarme è stato lanciato ieri dai genitori. Indagini aperte da parte dei carabinieri. 

