Chiuso bar ritrovo di noti pregiudicati. Lo ha deciso la Questura, sigilli all’esercizio che si trova in centro città.

Chiuso bar ritrovo di noti pregiudicati

Questa mattina gli agenti di polizia hanno notificato al titolare il provvedimento del Questore, che dispone la sospensione della licenza ai sensi dell’articolo 100 Tulps.

A seguito di molteplici controlli effettuati, è emerso come il locale fosse abituale punto di ritrovo da parte di numerose persone pregiudicate. Una situazione che, se non tempestivamente interrotta, avrebbe potuto facilmente degenerare.

Il provvedimento trae origine soprattutto da quanto accaduto il 27 novembre scorso, quando un controllo congiunto ha fatto emergere un quadro di particolare criticità. All’interno del locale erano stati identificati 18 avventori, 13 dei quali con precedenti di polizia e sei gravati da condanne penali definitive.

Nel corso delle verifiche, uno dei presenti, visibilmente agitato, aveva tentato di sottrarsi al controllo spintonando gli operatori e cercando la fuga. L’uomo era stato bloccato e arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

In passato altri episodi simili

L’episodio rappresenta l’apice di una serie di interventi ravvicinati che avevano già richiamato l’attenzione delle forze dell’ordine.

Dunque, la reiterazione dei fatti e dei precedenti analoghi a carico dell’esercizio (nel 2018 e nel 2022) hanno reso necessario l’intervento del Questore. Che ha così disposto la chiusura dell’esercizio per quattro giorni come misura preventiva per impedire il protrarsi di una situazione di potenziale pericolosità sociale.

LEGGI ANCHE: Faida tra due pregiudicati: arrestati entrambi per tentato omicidio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook