10eLotto: vinti 45mila euro a Biella. In una ricevitoria di via Tripoli sono stati messi a segno ben cinque 3 da 9mila euro ciascuno.

E’ stato senza ombra di dubbio un inizio di 2026 felice per gli avventori del locale cittadino che hanno deciso di acquistare un tagliando del noto gioco. E soprattutto che hanno scoperto di aver conquistato una vincita di proporzioni importanti.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 43,2 milioni da inizio anno.

