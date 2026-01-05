Tragedia Crans-Montana: mercoledì minuto di silenzio in tutte le scuole d’Italia. La decisioni è stata presa dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ed è stata comunicata nelle scorse ore.

Mercoledì 7 gennaio dunque, al rientro in classe dopo la pausa per le festività natalizie, tutti gli istituti osserveranno un minuto di raccoglimento. Un modo per ricordare e commemorare le vittime della tragedia (ecco la ricostruzione di Rainews.it) e un simbolo di vicinanza ai tanti feriti che ancora stanno lottando in ospedale. Tra queste anche la 15enne biellese Elsa Rubino.

“In questo momento di profondo dolore, il pensiero della comunità scolastica è rivolto ai giovani che hanno perso la vita in circostanze che avrebbero dovuto essere di spensieratezza e condivisione. Con il minuto di silenzio nelle scuole vogliamo ricordare le giovani vittime ed esprimere vicinanza alle loro famiglie, alle quali va il mio pensiero commosso e il più sentito cordoglio”. Queste le dichiarazioni del ministro Valditara.

