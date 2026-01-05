Donna non si accorge di avere di tumore di sei chili. Solo all’ospedale si è compresa la gravità della situazione: operata, ora sta meglio.

Non avvertiva alcun dolore e non sospettava cosa stesse crescendo silenziosamente dentro di lei. Una donna di 69 anni ha scoperto improvvisamente di essere affetta da un tumore ovarico gigantesco, grande quasi 30 centimetri, e dal peso di circa sei chilogrammi. Paragonabile a quello di una gravidanza a termine. Per mesi la massa è rimasta nascosta, senza sintomi evidenti, fino a quando l’organismo ha iniziato a cedere.

L’allarme è scattato a metà dicembre, quando la neoplasia – insieme a una seconda lesione intestinale – ha iniziato a comprimere il colon. Ciò ha causatouna grave difficoltà intestinale che ha reso necessario un intervento immediato. La donna è stata presa ricoverata all’ospedale Sant’Anna di Torino e in pochi giorni è stato definito un percorso rapido grazie al lavoro coordinato dei servizi della Città della Salute.

Intervento durato sei ore

Il momento decisivo arriva il 23 dicembre. La paziente entra in sala operatoria per un intervento complesso e urgente, durato circa sei ore. Durante l’operazione i chirurghi si trovano di fronte a una situazione eccezionale: la gigantesca neoplasia ovarica viene asportata con successo. Il tumore aveva ormai raggiunto dimensioni tali da mettere seriamente a rischio la vita della donna.

Nel corso dell’intervento si è reso necessario il coinvolgimento di più specialisti per affrontare anche la sofferenza intestinale causata dalla compressione della massa. Grazie al lavoro corale e al coordinamento tra le diverse équipe, l’operazione è stata portata a termine in modo efficace.

