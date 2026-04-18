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Moto scivola sul gasolio: centauro 31enne finisce in ospedale

Soccorso dal 118 a Cossato

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5 secondi fa

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Moto scivola sul gasolio: centauro 31enne finisce in ospedale

Moto scivola sul gasolio: centauro 31enne finisce in ospedale.

Moto scivola sul gasolio: centauro finisce in ospedale

Incidente nel pomeriggio del 17 aprile a Cossato: un motociclista di 31 anni, residente nel Vercellese, ha perso il controllo vicino a una rotonda per una macchia di carburante sull’asfalto. Nella caduta avrebbe riportato traumi non gravi. Soccorso dal 118, è stato portato in ospedale per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e gli addetti alla pulizia della strada.

Immagine di repertorio

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