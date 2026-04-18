Basso BielleseCronaca
Rifiuta i test di droga e alcol: nei guai un 37enne biellese
A bordo insieme a lui anche una 29enne, trovata in possesso di sostanze stupefacenti
Rifiuta i test di droga e alcol: nei guai un 37enne biellese.
Rifiuta i test di droga e alcol: nei guai un 37enne biellese
Un 37enne residente nel Biellese è stato fermato dai Carabinieri mentre era alla guida di un veicolo. I militari gli hanno contestato diverse violazioni, tra queste il rifiuto di sottoporsi sia all’etilometro sia al test tossicologico. In auto viaggiavano anche una 29enne, trovata in possesso di sostanze stupefacenti che verrà segnalata come assuntrice, e un altro uomo di 37 anni.
Immagine di repertorio
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