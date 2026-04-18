Rifiuta i test di droga e alcol: nei guai un 37enne biellese.

Rifiuta i test di droga e alcol: nei guai un 37enne biellese

Un 37enne residente nel Biellese è stato fermato dai Carabinieri mentre era alla guida di un veicolo. I militari gli hanno contestato diverse violazioni, tra queste il rifiuto di sottoporsi sia all’etilometro sia al test tossicologico. In auto viaggiavano anche una 29enne, trovata in possesso di sostanze stupefacenti che verrà segnalata come assuntrice, e un altro uomo di 37 anni.

Immagine di repertorio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook