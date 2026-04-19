Lutto a Biella, è morto Paolo Pizzi

Ha smesso di battere ieri, sabato 18 aprile, il cuore di Paolo Pizzi. Il pensionato, molto conosciuto in città, si è spento all’età di 77 anni nella Casa Soggiorno Anziani di Gaglianico.

Ad annunciare la sua scomparsa sono stati la moglie Lucia Castaldi e i figli Gianluca con la moglie Alessandra, Marco con Roberta e Alessandro con Cristina, insieme al fratello Corrado e alle sorelle Rosalba e Corradina.

L’ultimo saluto al 77enne Paolo Pizzi

Il rosario sarà recitato lunedì 20 aprile alle 18 nella chiesa parrocchiale di Nostra Signora di Oropa, al Villaggio Lamarmora a Biella.

Il funerale, invece, è in programma alle 15 di martedì 21 aprile, nella stessa chiesa. Al termine della cerimonia religiosa, il feretro sarà accompagnato al tempio crematorio di Biella.

Dopo la cremazione, le ceneri di Paolo Pizzi riposeranno nel cimitero urbano di Biella. La famiglia ha voluto ringraziare anticipatamente tutti coloro che parteciperanno alle esequie e si uniranno nel ricordo.

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