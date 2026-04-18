Urla e spintoni tra due donne in strada a Cossato.

Urla e spintoni tra due donne in strada a Cossato

Due donne straniere si sono affrontate ieri tra urla e spintoni, davanti ai passanti a Cossato. Ancora da chiarire le cause. Sul posto sono arrivati i Carabinieri, chiamati da diversi cittadini, che hanno riportato la calma. Le due donne sono state poi accompagnate in ospedale per controlli.

Immagine di repertorio

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