Seguici su

CossateseCronaca

Urla e spintoni tra due donne in strada a Cossato

I passanti hanno chiamato i carabinieri

Pubblicato

13 secondi fa

il

Urla e spintoni tra due donne in strada a Cossato

Urla e spintoni tra due donne in strada a Cossato.

Urla e spintoni tra due donne in strada a Cossato

Due donne straniere si sono affrontate ieri tra urla e spintoni, davanti ai passanti a Cossato. Ancora da chiarire le cause. Sul posto sono arrivati i Carabinieri, chiamati da diversi cittadini, che hanno riportato la calma. Le due donne sono state poi accompagnate in ospedale per controlli.

Immagine di repertorio

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.