Moto contro auto: giovane centauro ricoverato in ospedale. L’incidente è successo nella mattinata di oggi a Biella.

Moto contro auto: giovane centauro ricoverato in ospedale

Tanta paura nella mattinata di oggi, giovedì 7 gennaio, in città per un violento scontro che ha coinvolto una vettura e una due ruote.

Non si conosce ancora l’esatta dinamica di quanto accaduto. Stando però alle prime ricostruzioni, sarebbe stato proprio il ragazzo, un 18enne, a perdere il controllo della sua moto, andando così a schiantarsi con una vettura parcheggiata a bordo strada.

I soccorsi sono stati immediati e il giovane è stato soccorso dal personale medico del 118, che lo ha poi portato al pronto soccorso del Degli Infermi di Ponderano per le cure del caso.

Sul posto anche la polizia locale, che si è occupata di effettuae i necessari rilievi.

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