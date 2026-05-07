Addio ad Alberto Zanone, l’amministratore che accolse il Papa a Oropa.

Addio ad Alberto Zanone, l’amministratore che accolse il Papa a Oropa

E’ stato celebrato questa mattina, giovedì 7 maggio, alle 10 nella chiesa di San Sebastiano a Biella il funerale di Alberto Zanone, molto conosciuto per il suo passato di imprenditore e amministratore pubblico.

L’uomo è deceduto lunedì a Bergamo, aveva 79 anni.

Negli anni Ottanta era titolare della ditta Petrolbiella di Camburzano coniugando poi l’attività di imprenditore a quella di amministratore pubblico. Diventato presidente dell’Ascom quando la sede dell’associazione era in piazza Vittorio Veneto, quale rappresentante della Democrazia Cristiana aveva ricoperto il ruolo di assessore al Commercio della giunta cittadina.

Un altro incarico molto importante per Alberto Zanone era stato quello di amministratore del Santuario di Oropa e in tale veste nel luglio del 1989 aveva avuto l’onore di ricevere Papa Giovanni Paolo II in visita al luogo sacro.

Ampio servizio su La Provincia di Biella in edicola ancora oggi, 7 maggio

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