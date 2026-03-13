Il processo per la morte di Ludovica Visciglia, la studentessa quindicenne di Trecate rimasta vittima di un grave incidente al luna park di Galliate la sera del 12 marzo 2022. Nel corso dell’udienza che si è svolta ieri al tribunale di Novara, il pubblico ministero Paolo Verri ha formulato le richieste di condanna nei confronti dei quattro imputati coinvolti nel procedimento.

Morta a 15 anni sul Lunapark: chieste condanne

Come riporta il Corriere di Novara, a giudizio ci sono l’ex sindaco di Galliate Claudiano Di Caprio, il comandante della polizia locale Angelo Falcone, l’ingegnere Graziano Minero, che aveva firmato il collaudo annuale della giostra, e il proprietario dell’attrazione Luca Massimiliano Ferri, quest’ultimo di Borgosesia. Per loro l’accusa ha chiesto rispettivamente un anno e sei mesi, un anno e otto mesi, due anni e quattro anni di reclusione.

La tragedia del marzo 2022

La tragedia avvenne sulla giostra “Mini Tagadà”, durante la serata inaugurale del luna park allestito per la festa patronale di San Giuseppe in piazza Vittorio Veneto. Ludovica, che pochi giorni prima aveva compiuto 15 anni, aveva trascorso la serata con amici e parenti tra cena e festeggiamenti. Poco prima delle 23 si verificò l’incidente che le provocò ferite gravissime.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, il decesso sarebbe stato provocato da un violento trauma cranico riportato dopo l’urto contro un albero situato a pochissima distanza dalla giostra, appena 11,5 centimetri dal suo raggio di movimento quando l’attrazione era in funzione alla massima velocità e inclinazione. La ragazza venne trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore di Novara, dove fu ricoverata in Rianimazione. Nonostante i tentativi dei medici, morì nel corso della notte.

