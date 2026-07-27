Malore in casa: salvato dai vigili del fuoco. Una persona è stata soccorsa nella mattinata di ieri, domenica 26 luglio, a Buronzo in via Castello.

Malore in casa: salvato dai vigili del fuoco

L’intervento è scattato intorno alle 8.30 e ha visto impegnate una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di Santhià e l’autoscala proveniente dal comando di Vercelli. Dopo essere stata raggiunta e riportata a terra in sicurezza, la persona è stata affidata al personale sanitario del 118 e trasportata all’ospedale di Biella. L’utilizzo dell’autoscala si è rivelato determinante per consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza e velocizzare le operazioni.

Dopo le prime valutazioni sul posto, il paziente è stato preso in carico dai sanitari del 118. Alle operazioni ha partecipato anche un equipaggio della Croce rossa di Cossato, che ha provveduto al successivo trasferimento all’ospedale di Biella.

Le condizioni della persona soccorsa non sono note, ma il tempestivo intervento dei soccorritori potrebbe avergli letteralmente salvato la vita.

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