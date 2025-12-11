L’ultimo saluto a Marika nel suo adorato chiosco

Marika Cesale Ros era una donna speciale, come dimostrano anche gli infiniti messaggi pubblicati in questi giorni per ricordarla, con parole di dolore e commozione. E speciale sarà anche l’addio, non tra le quattro mura di una chiesa, ma davanti al suo adorato chiosco.

Oggi pomeriggio l’ultimo saluto a Marika Cesale Ros

Come da espressa volontà della 37enne, infatti, a fare da sfondo all’ultimo saluto sarà il suo luogo più amato, in via Castellazzo 55, a Occhieppo Superiore. Lì, oggi pomeriggio alle 15, è in programma la benedizione.

La donna è morta nei giorni scorsi all’Ospedale degli Infermi di Ponderano, dove era stata ricoverata in seguito al gravissimo malore accusato giovedì durante una passeggiata, proprio in località Castellazzo. Nonostante gli sforzi disperati di soccorritori e medici, Marika non si è più ripresa e sabato il suo cuore grande ha smesso di battere per sempre, lasciando nel dolore la sua adorata famiglia e le tante persone che nel corso degli anni hanno avuto modo di conoscerla, apprezzarla e volerle bene.

Il ringraziamento ai soccorritori

Nell’annunciare la data dell’addio, la famiglia non ha chiesto fiori, ma donazioni al Fondo Edo tempia di Biella.

“Un particolare ringraziamento – si legge inoltre nei manifesti – a tutto il personale del 118 e del reparto di Rianimazione dell’Ospedale di Ponderano per le amorevoli cure prestate”.

Chi volesse inviare un messaggio di cordoglio, può farlo sul sito www.impresafunebregigliotoscattai.it, nella sezione necrologi

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook