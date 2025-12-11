Addio a Pasquale Carciotto ex direttore generale della Cassa di Risparmio

Grande commozione martedì pomeriggio in Duomo per l’ultimo saluto al dottor Pasquale Carciotto, morto serenamente all’età di 93 anni.

Al termine della cerimonia funebre, la salma è stata tumulata nel tomba di famiglia, all’interno del cimitero di Campiglia Cervo.

Pasquale Carciotto, storica figura di spicco della Cassa di Risparmio e della Fondazione

Figura di grande spessore umano e professionale, Carciotto ha legato indissolubilmente la propria esistenza a quella della banca del territorio. È stato infatti direttore generale della Cassa di Risparmio di Biella e, successivamente, della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli (Biverbanca), contribuendo allo sviluppo del territorio attraverso un lungo percorso dirigenziale stimato da colleghi e collaboratori. Un percorso, quello all’interno dell’istituto di credito, iniziato negli anni Sessanta, con l’assunzione nell’ufficio legale, e culminato in una carriera folgorante che lo avrebbe portato ai vertici della banca. Negli anni Duemila ha ricoperto incarichi anche nel Cda della Fondazione Cassa di Risparmio, al fianco di Luigi Squillario.

Lascia la moglie, i figli e gli adorati nipoti

A piangerne la scomparsa sono la moglie Maria Vittoria; i figli Mariachiara con Alessandro e Pier Antonio con Enrica; gli adorati nipoti Luca, Giulia, Francesco e Roberta; la sorella Tina con Mary, Carlo e le rispettive famiglie.

La famiglia ha voluto rivolgere un particolare ringraziamento ai medici e tutto il personale del reparto di Geriatria dell’Ospedale degli Infermi per le amorevoli cure prestate.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook