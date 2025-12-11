Seguici su

I militanti della Lega si ritrovano per il pranzo di Natale – FOTO

Ospite dell’appuntamento il capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari

pranzo natale lega

Tanti partecipanti e numerosi giovani al pranzo di Natale della Lega Biella, svoltosi domenica all’agriturismo La Fucina a Vigliano Biellese.

Ospite dell’incontro Riccardo Molinari, segretario regionale e capogruppo Lega alla Camera.

Dopo i saluti del segretario provinciale della Lega Biella, Roberto Simonetti, è stato lo stesso Molinari a sintetizzare i risultati del 2025 e tracciare gli obiettivi per il 2026.

Ovviamente, infatti, è stata anche l’occasione per parlare di politica.

