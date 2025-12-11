BiellaPolitica
I militanti della Lega si ritrovano per il pranzo di Natale – FOTO
Ospite dell’appuntamento il capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari
Tanti partecipanti e numerosi giovani al pranzo di Natale della Lega Biella, svoltosi domenica all’agriturismo La Fucina a Vigliano Biellese.
Ospite dell’incontro Riccardo Molinari, segretario regionale e capogruppo Lega alla Camera.
Dopo i saluti del segretario provinciale della Lega Biella, Roberto Simonetti, è stato lo stesso Molinari a sintetizzare i risultati del 2025 e tracciare gli obiettivi per il 2026.
Ovviamente, infatti, è stata anche l’occasione per parlare di politica.
