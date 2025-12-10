Mercatino degli angeli di Sordevolo: un successo

Si è chiuso con grande entusiasmo il ponte dell’Immacolata del Mercatino degli Angeli di Sordevolo, che ha trasformato il paese in un villaggio natalizio capace di attirare un afflusso straordinario di visitatori, anche da fuori provincia.

Complici le giornate di sole e le temperature insolitamente miti, il Paese della Passione, nel cuore della Valle Elvo, ha regalato un’atmosfera unica tra casette in legno, bancarelle artigiane, profumi della cucina tradizionale, il suono della cornamusa e la magia dell’incontro con Babbo Natale.

Un successo che ha premiato il grande lavoro dei volontari, dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo e del suo presidente Stefano Rubin Pedrazzo, che ha voluto sottolineare il valore che va oltre i numeri:

«Questo è un weekend che ci ha dato molta soddisfazione, non solo per l’aumento significativo dei visitatori e dei pullman arrivati a Sordevolo, ma soprattutto per il segnale positivo che arriva da tutto il territorio – ha dichiarato Pedrazzo –.