Truffa sventata da carabinieri e passanti a Vigliano
La donna è stata soccorsa anche dal 118
Ieri, 9 dicembre, intorno alle 12.30 alcuni cittadini e i carabinieri sono riusciti a sventare una truffa ai danni di un’anziana.
La donna era stata contattata al telefono da una donna spacciandosi per la figlia. Le aveva spiegato che era finita in ospedale e le necessitavano soldi per un pagamento.
L’anziana preoccupata è uscita di casa chiedendo aiuto ai passanti. Per fortuna ha incontrato una persona che, ascoltato il racconto, ha capito che si trattava di una truffa. Sono stati allertati i carabinieri.
E’ stato necessario anche far intervenire una ambulanza perchè la donna ha avuto un mancamento pensando che la figlia stesse male.
