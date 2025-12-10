Truffa sventata da carabinieri e passanti a Vigliano

Truffa sventata da carabinieri e passanti a Vigliano

Ieri, 9 dicembre, intorno alle 12.30 alcuni cittadini e i carabinieri sono riusciti a sventare una truffa ai danni di un’anziana.

La donna era stata contattata al telefono da una donna spacciandosi per la figlia. Le aveva spiegato che era finita in ospedale e le necessitavano soldi per un pagamento.

L’anziana preoccupata è uscita di casa chiedendo aiuto ai passanti. Per fortuna ha incontrato una persona che, ascoltato il racconto, ha capito che si trattava di una truffa. Sono stati allertati i carabinieri.

E’ stato necessario anche far intervenire una ambulanza perchè la donna ha avuto un mancamento pensando che la figlia stesse male.

LEGGI ANCHE: Biella: anziana truffata per migliaia di euro

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook