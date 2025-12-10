Vandali nell’area verde della scuola di Soprana

AttualitàValli Mosso e Sessera
La scuola di Soprana presa di mira dai vandali. E non è la prima volta. Ieri alla riapertura del plesso dopo il fine settimana dell’Immacolata le insegnanti hanno trovato due sedie rotte nell’area verde utilizzata come orto e ignoti hanno anche versato l’acqua presente nel bidone per innaffiare le piante.
Sono stati informati i carabinieri di Valdilana che si sono portati sul posto per i rilievi del caso. In zona non ci sono telecamere, ma le indagini sono in corso per cercare i responsabili.
Non è la prima volta che capita, infatti già l’anno scolastico scorso qualcuno aveva danneggiato sempre l’area che i bambini utilizzano per realizzare l’orto con i volontari e le insegnanti.
