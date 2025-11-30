Seguici su

Biella: anziana truffata per migliaia di euro

Era stata contatta da un numero uguale a quello della sua banca

Pubblicato

17 ore fa

il

pensionata di 91 anni smaschera la truffa

Nei giorni scorsi una anziana di Biella ha denunciato la truffa per migliaia di euro. Aveva ricevuto una telefonata in cui compariva il numero della sua banca. Ha risposto. Il truffatore, spacciandosi per un addetto della banca, ha detto che c’era un problema al conto corrente. Poi la donna è stata contattata da un falso carabiniere. Questo avrebbe convinto la anziana a effettuare un bonifico tramite un numero WhatsApp. E la donna si lasciava così convincere e faceva un versamento di qualche migliaio di euro.

LEGGI ANCHE: Fermato un truffatore a Biella Chiavazza

I carabinieri ribadiscono che, anche se compare un numero fisso della banca o dei comandi provinciali dei carabinieri, occorre fare attenzione perché i truffatori potrebbero appunto aver trovato il modo di telefonare utilizzando numeri di telefono di qualche ente attraverso la tecnica dello spoofing (manipolazione). Lo stesso dicasi per numeri WhatsApp dove compaiono le foto di agenti in divisa come immagine del profilo.

