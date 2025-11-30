Seguici su

Inaugurata la panchina Respect dell’artista Gigi Piana

Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Pubblicato

20 ore fa

il

La panchina ‘Respect’ dell’artista Gigi Piana posata Città Studi: la cerimonia di inaugurazione
Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, presso Città Studi si è tenuta una cerimonia dedicata all’inaugurazione della Panchina “Respect”, opera dell’artista Gigi Piana. La panchina, simbolo di impegno civile e richiamo costante al
rispetto reciproco, era stata inizialmente collocata nei giardini Zumaglini.
Il trasferimento, deciso in seno al Tavolo Panchine Rosse, si è reso necessario a seguito dei ripetuti episodi di vandalismo che, dal 2017, anno della sua prima inaugurazione, svolta proprio il 25 novembre, hanno più volte danneggiato l’opera, rendendo indispensabili vari interventi di restauro. La nuova collocazione a Città Studi rappresenta un luogo più protetto e al tempo stesso fortemente simbolico, affinché il messaggio della panchina possa continuare a essere visto, condiviso e rispettato da tutta la comunità.
1 Commento

  1. Arnoldo

    30 Novembre 2025 at 19:03

    bisogna portare nelle scuole d educazione sessuale e affettiva di panchine ce ne sono già troppe

