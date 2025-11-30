Seguici su

Aperta la casetta del vin brulè del Leo Club a Biella

Una tradizione sotto le festività

Pubblicato

20 ore fa

il

Ha aperto oggi in via Italia la tradizionale Casetta del vin brûlé del Leo Club Biella, ormai un punto di riferimento nel cuore della città. Come ogni anno, i volontari offrono bevande calde ai passanti in cambio di una libera donazione. All’inaugurazione erano presenti l’assessore alle Politiche Giovanili Edoardo Maiolatesi e i giovani del Leo Club, che hanno dato ufficialmente il via all’iniziativa.

