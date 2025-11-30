Aperta la casetta del vin brulè del Leo Club a Biella

Ha aperto oggi in via Italia la tradizionale Casetta del vin brûlé del Leo Club Biella, ormai un punto di riferimento nel cuore della città. Come ogni anno, i volontari offrono bevande calde ai passanti in cambio di una libera donazione. All’inaugurazione erano presenti l’assessore alle Politiche Giovanili Edoardo Maiolatesi e i giovani del Leo Club, che hanno dato ufficialmente il via all’iniziativa.

