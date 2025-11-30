AttualitàCircondario
Auto contro monopattino a Candelo: non ci sono feriti
Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso
Incidente a Candelo tra Audi A4 e un monopattino condotto da un cittadino della Costa d’Avorio. Nessun ferito. Danni invece al mezzo monopattino.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.
